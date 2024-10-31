Профессиональное развитие: сотрудник РЦК повысил квалификацию на Ковровском механическом заводе

Сотрудник регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Алексей Левитин успешно прошел третий модуль обучения в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда. Обучение проходило в рамках национального проекта «Производительность труда» в соответствии с методическими рекомендациями по формированию региональных центров компетенций.

Образовательный модуль включал следующие темы:

• «картирование»;

• «стандартизированная работа»;

• «методика решения проблем».

Стажировка сотрудников позволяет убедиться в эффективности применения методов бережливого производства в реальных производственных условиях и сформировать новые навыки и компетенции.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.