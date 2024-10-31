Четверг, 31 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Профессиональное развитие: сотрудник РЦК повысил квалификацию на Ковровском механическом заводе

Дата публикации

Валерия Мединская

Сотрудник регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Алексей Левитин успешно прошел третий модуль обучения  в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда. Обучение проходило в рамках национального проекта «Производительность труда» в соответствии с методическими рекомендациями по формированию региональных центров компетенций.

Образовательный модуль включал следующие темы:

• «картирование»;

• «стандартизированная работа»;

• «методика решения проблем».

Стажировка сотрудников позволяет убедиться в эффективности применения методов бережливого производства в реальных производственных условиях и сформировать новые навыки и компетенции.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанское управление троллейбуса снизит тарифы на аренду опор контактной сети

С 1 ноября 2024 года аренда снижается почти в 7 раз — с 450 до 65 рублей.
Новости Рязани и области

Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе

Управление МВД России по региону обнародовало подробности трагедии.
Новости Рязани и области

Женщина получила страшные травмы, попав под поезд в Рязани

У пострадавшей зафиксировали травму головы, сотрясение мозга, множественные переломы рёбер и другие повреждения. Пациентка доставлена в БСМП.