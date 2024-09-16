Профессия каменщика — для настоящих мужчин!

Мастерок, молоток, цементный раствор и кирпич. Это всё, с чем ежедневно работает каменщик. Кажется, положить кирпич — дело нехитрое, любой справится. Но на самом деле для возведения ровной и надёжной стены нужно настоящее мастерство. Не даром же профессия каменщика такая престижная и высокооплачиваемая.

Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занимаются строительством. Они приложили руку к египетским пирамидам, римскому Колизею и греческому Парфенону. Что уж говорить о современных строениях — домах, где живут миллионы людей по всему миру.

«Молодёжь приходит»

В 6 утра каменщики уже на стройплощадке. День предстоит долгий. Порой, за смену приходится уложить 200 и более блоков весом в 10 килограмм…

Алексей Щербаков в профессии более 12 лет, 10 из них работает в компании «Зелёный сад».

— На стройку я когда-то пришёл, чтобы заработать. Никакой профессии не имел, — вспоминает Алексей. — Ребята предложили стать каменщиком, всему обучили. Никем другим я себя теперь не представляю. Не страшно работать на любом объекте, на любой высоте, в любую погоду. И коллектив наш мне нравится, и зарплата.

Начинающий каменщик, студент технологического колледжа Никита Бурханов, тоже в первую очередь отмечает сплочённый коллектив. Вместе с коллегами он строит жилой комплекс Skyline в посёлке Приокский.

— Сейчас под моим руководством здесь работают 8 человек, в компании «Зелёный сад» таких бригад несколько, — присоединяется к разговору бригадир каменщиков Олег Иванков — Молодёжь приходит, пробует свои силы. Ребята сразу начинают работать. Делают то, что не требует специального обучения. А потом они смотрят на нас, учатся и работают уже самостоятельно. Хотелось бы, чтобы в коллективе оставалось побольше молодых людей…

Всегда нужны

Сам Олег Михайлович на стройке более 20 лет. Он рассказывает, что когда-то, ещё в советское время, помощниками каменщиков работали в том числе женщины. Сегодня кирпич и блоки кладут исключительно представители сильного пола. Профессия каменщика — для настоящих мужчин. И действительно, посадить дерево и вырастить сына может практически любой, а вот возвести собственными руками надёжный и крепкий дом — только избранные…

На современном рынке труда каменщик — одна из самых стабильных профессий. Такие профессионалы нужны всегда, и всегда им предлагают высокую зарплату. Особенно — в компании «Зелёный сад». Здесь состоявшийся специалист получает около 150 000 рублей! Возьмут на работу и молодых людей без опыта — тех, кто готов учиться прямо на стройплощадке. Главное — желание трудиться.

Все подробности о вакансиях, которые есть в компании «Зелёный сад», вы можете узнать на сайте https://www.green-garden.ru/ и по телефону (4912) 77-77-77.

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