Проезд большегрузов закрыли по Пронскому мосту в Рязанской области

Пронский мост закрыли для проезда тяжёлых грузовиков. Об этом сообщил руководитель Дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов, — пишет издательство «Пресса».

27 февраля в администрации Пронского района состоялась встреча представителей организаций-участников капремонта моста. Речь шла об организации работы спецтехники – дорожной службы, пожарного транспорта, комбайнов и тракторов на время посевной и уборочной кампаний.

Михаил Соколов: «Спецтехника зайдёт на мост с 10 марта. Она утяжелит конструкцию моста. Необходимо разгрузить мост. Для большегрузов проезд закрываем. Строители уже залили бетонные рубашки, готовят установку новых опор в дно реки. Затем старые конструкции демонтируют»

Михаил Соколов отметил, что для пассажирских и школьных автобусов, ГАЗелей и легковушек оставили одну полосу. Движение регулируется светофором. Водителям большегрузов, проезжающим через Пронск, предлагают объездные пути через Михайлов и Ряжск.

По словам главы Дирекции дорог Рязанской области, подрядчики из компании «КМК» готовы работать круглосуточно для ускорения работ. Сдать объект планируется в конце октября.

Обсудили работу над маршрутами по территории района для спецтранспорта. Основные проблемы возникли у Пронской пожарной части: в случае ЧП машины не проедут через мост. У сельхозпредприятий «Пронское» и «Авангард» поля располагаются на двух берегах Прони. Пока дорожная служба организовала временную площадку.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко предложил обратиться в областное управление МЧС. Новомичуринские коллеги пообещали пронским пожарным свою помощь. Для нужд аграриев объездные пути пока прорабатываются.