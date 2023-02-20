Проекты Рязанского региона могут номинироваться на премию «Сделано в России-2023»

Проект «Сноб» объявил сбор заявок для отбора на премию «Сделано в России-2023». Об этом сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Номинироваться на ежегодную премию могут проекты, реализованные не ранее октября 2022 года. На этот раз номинаций – 11:

✔ «Фокус внимания» – кино, сериалы и анимация;

✔ «Дело вкуса» – рестораны;

✔ «Градусы качества» – алкоголь;

✔ «Про себя и вслух» – текст;

✔ «Место действия» – театр;

✔ «Сам себе музыкант» – музыка;

✔ «Человек человеку человек» – общество;

✔ «Среда обитания» – городская среда;

✔ «По России с любовью» – путешествия;

✔ «Искатели» – наука и технологии;

✔ «Содержание формы» – мода.

Участники клуба, читатели сайта «Сноб», эксперты и редакция выберут победителей – лучшие российские проекты.

Подать заявку можно по ссылке.