Проекты Рязанского региона могут номинироваться на премию «Сделано в России-2023»

Проект «Сноб» объявил сбор заявок для отбора на премию «Сделано в России-2023». Об этом сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.
Номинироваться на ежегодную премию могут проекты, реализованные не ранее октября 2022 года. На этот раз номинаций – 11:
✔ «Фокус внимания» – кино, сериалы и анимация;
✔ «Дело вкуса» – рестораны;
✔ «Градусы качества» – алкоголь;
✔ «Про себя и вслух» – текст;
✔ «Место действия» – театр;
✔ «Сам себе музыкант» – музыка;
✔ «Человек человеку человек» – общество;
✔ «Среда обитания» – городская среда;
✔ «По России с любовью» – путешествия;
✔ «Искатели» – наука и технологии;
✔ «Содержание формы» – мода.
Участники клуба, читатели сайта «Сноб», эксперты и редакция выберут победителей – лучшие российские проекты.
Подать заявку можно по ссылке.
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