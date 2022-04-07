Проект создания подземного храма в Псково-Печерском монастыре отложен

РИА Новости. Псковская епархия Русской православной церкви пока отказалась от строительства подземного храма на территории Псково-Печерского монастыря, сообщил наместник монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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В конце октября 2020 года митрополит Тихон рассказывал РИА Новости, что на территории Псково-Печерского монастыря планируют построить подземный храм на 2 тысячи человек. Как поясняла пресс-служба митрополита, сегодня самый большой храм монастыря – Михайловский собор — не справляется с наплывом прихожан. При этом новый подземный храм не предполагалось строить непосредственно под древними пещерами Псково-Печерского монастыря.

«У нас был проект по подземному храму… Скажу сразу, мы от этого проекта отказались. Мы сейчас доведем проектирование, но не то сейчас время, чтобы строить новый храм. Этот подземный храм будет спроектирован и отложен до будущих времен», — сказал митрополит Тихон на видео, которое опубликовано на официальной странице Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что будущий подземный храм представляется как «красивый и вместительный». Его создание не нанесет ущерба внешнему облику Псково-Печерского монастыря и его архитектурному ансамблю, тогда как строительство обычного храма нарушило бы «привычный облик» обители, отметил митрополит Тихон.

Митрополит Псковский и Порховский накануне представил жителям города Печоры Псковской области концепцию его реставрации и благоустройства. В рамках этой концепции, в частности, предполагается продолжить работы по укреплению древних пещер Псково-Печерского монастыря, где в 2021 году выявили подтопления, оползни и просадки грунта.

«Уже проведены большие работы по исследованию, проектированию и укреплению склонов и пещер… Это очень важная и принципиальная задача, она уже осуществлена… Температура сейчас снизилась до 7-8 градусов, это уже приемлемо, во всяком случае это гарантирует то, что пещеры не будут обрушаться, и мы сохраним их для себя и для будущих поколений», — рассказал митрополит Тихон.

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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Богом зданными», то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.