Проект создания подземного храма в Псково-Печерском монастыре отложен

РИА Новости. Псковская епархия Русской православной церкви пока отказалась от строительства подземного храма на территории Псково-Печерского монастыря, сообщил наместник монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
В конце октября 2020 года митрополит Тихон рассказывал РИА Новости, что на территории Псково-Печерского монастыря планируют построить подземный храм на 2 тысячи человек. Как поясняла пресс-служба митрополита, сегодня самый большой храм монастыря – Михайловский собор — не справляется с наплывом прихожан. При этом новый подземный храм не предполагалось строить непосредственно под древними пещерами Псково-Печерского монастыря.
Он добавил, что будущий подземный храм представляется как «красивый и вместительный». Его создание не нанесет ущерба внешнему облику Псково-Печерского монастыря и его архитектурному ансамблю, тогда как строительство обычного храма нарушило бы «привычный облик» обители, отметил митрополит Тихон.
Митрополит Псковский и Порховский накануне представил жителям города Печоры Псковской области концепцию его реставрации и благоустройства. В рамках этой концепции, в частности, предполагается продолжить работы по укреплению древних пещер Псково-Печерского монастыря, где в 2021 году выявили подтопления, оползни и просадки грунта.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Богом зданными», то есть созданными Богом. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и пещеры, называется Святой горой. Монастырь ни разу за свою историю не закрывался.