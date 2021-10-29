Проект бюджета Рязанской области внесён в региональный парламент

В пятницу, 29 октября, в региональный парламент внесен проект бюджета Рязанской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба областной Думы.

Финансовый документ правительство региона представило в электронном виде.

По словам председателя облдумы Аркадия Фомина, предложенный бюджет сбалансирован по доходам и расходам. Один из его приоритетов — выполнение социальных обязательств государства перед рязанцами.

— В бюджете заложены ресурсы для поддержки инвестиционных проектов. Без развития экономики невозможно работать над повышением качества услуг, представляемых людям, — подчеркнул Фомин.

По его словам, в бюджете заложен ещё один важный пункт — увеличение расходов на медицину в период борьбы с коронавирусом.

Депутатов Рязанской областной Думы ждёт большая работа. Будут проведены публичные слушания по проекту бюджета с привлечением общественности, предстоит детальное рассмотрение документа в комитетах.

Ко второму чтению документ подготовят с учетом принятых на федеральном уровне параметров, которые будут доведены до каждого региона.