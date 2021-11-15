Проект бюджета Рязани внесли на рассмотрение в Гордуму

Проект бюджета Рязани на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли на рассмотрение в Рязанскую городскую Думу, проинформировал сайт мэрии 15 ноября.

Главный финансовый документ города имеет социальную направленность. Его задача – обеспечивать выполнение указов президента РФ по повышению заработной платы работников культуры и образования, участию в нацпроекте по ремонту дорог, строительству социальных объектов, благоустройству.

Согласно проекту бюджета, предусмотрен доход 13,1 млрд руб. Расходы составят 13,5 млрд рублей. 65% расходов придутся на отрасли социальной сферы. (8,7 млрд руб.).

Расходы на бюджетные инвестиции и поддержку отраслей городского хозяйства составят почти 2,7 млрд руб.

Проект бюджета будет передам в комитет по бюджету и налоговой политики Рязанской городской Думы. Документ также обсудят на публичных слушаниях, дата которых определится в ближайшее время.

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