Продолжается суд по концессии рязанского Водоканала

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На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию о ходе судебного процесса по концессии «Водоканала». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

ООО «РВК-центр» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к администрации города о признании недействительным постановления о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Очередное судебное заседание назначено на 2 июня.

Депутат Олег Шишов отметил, что если суд примет сторону концессионера и поставит сжатые сроки исполнения решения, нужно быть к этому готовым. Его поддержала депутат Елена Акимкина, которая предложила просчитать риски заключения такого соглашения. Депутат Сергей Караев отметил, что данное предложение по концессии – не первое, и предложил возобновить заседания рабочей группы. Заместитель председателя комитета Александр Сидоров отметил, что депутаты неоднократно выступали против заключения концессии, и предложил проработать варианты решения вопроса в случае принятия судебного решения в пользу концессионера.

По предложению депутата Александра Чайки, поддержанному большинством членов комитета, администрации города поручено согласовать кандидатуру на должность директора рязанского «Водоканала» с депутатским корпусом.

На заседании городской Думы предложено рассмотреть вопрос о создании комиссии по работе муниципального предприятия. Кроме того, депутаты планируют принять публичное заявление о позиции городской Думы по «Водоканалу».

Правовому управлению городской Думы поручено проработать возможные изменения в решение РГД от 11.12.2008 № 923-I «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань» в части перераспределения полномочий администрации и городской Думы.