Продолжается уборка Рязани от снега

Специалисты городской администрации продолжают ежедневно контролировать качество уборки территорий, выполняемой управляющими организациями и хозяйствующими субъектами.

Так, МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическое управление обследуют объекты во всех районах города. Сегодня было осмотрено 479 адресных ориентира.

По выявленным нарушениям выдано 194 уведомления, составлено 18 актов. Управляющие компании, не соблюдающие Правила благоустройства, в том числе за наличие наледи и сосулек на зданиях, приглашены для составления протоколов.

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Предприятия потребительского сектора, промышленные организации расширили зону уборки. Техника строительных компаний и дорожных организаций также задействована в работе.

18 января хозяйствующими субъектами убрано от снега 40 муниципальных территорий во всех районах Рязани.