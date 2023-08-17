Четверг, 17 августа, 2023
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Продолжается реконструкция Регионального инновационного научно-технологического центра

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Фото: правительство Рязанской области

В Рязани продолжается реконструкция нового корпуса Регионального инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ).

Участники рабочей группы, в которую вошли гендиректор региональной корпорации развития Вячеслав Несин, директор технопарка РИНТЦ Илья Алеевский и представители генподрядчика, обсудили ход текущих работ по отделке фасада, оформлению интерьера и прокладке инженерных коммуникаций. Как сообщил подрядчик, в корпусе уже выполнена треть всех работ, сейчас там идет строительство новой крыши, конструкция которой подобрана в соответствии с внешним обликом исторического центра Рязани.

Объект посетил и зампред Артем Никитин. Он подчеркнул, что в связи с приближением сроков сдачи можно начать работу по отбору будущих резидентов.

Проектные и производственные организации, представленные в РИНТЦ, должны быть настоящими лидерами отрасли. Конкурсной комиссии необходимо обращать внимание на перспективность разработок,

– передает слова зампреда пресс-служба правительства.

Отмечается, что уже подано 11 заявок, их прием продлится до конца августа.

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