Продолжается реконструкция Регионального инновационного научно-технологического центра

В Рязани продолжается реконструкция нового корпуса Регионального инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ).

Участники рабочей группы, в которую вошли гендиректор региональной корпорации развития Вячеслав Несин, директор технопарка РИНТЦ Илья Алеевский и представители генподрядчика, обсудили ход текущих работ по отделке фасада, оформлению интерьера и прокладке инженерных коммуникаций. Как сообщил подрядчик, в корпусе уже выполнена треть всех работ, сейчас там идет строительство новой крыши, конструкция которой подобрана в соответствии с внешним обликом исторического центра Рязани.

Объект посетил и зампред Артем Никитин. Он подчеркнул, что в связи с приближением сроков сдачи можно начать работу по отбору будущих резидентов.

Проектные и производственные организации, представленные в РИНТЦ, должны быть настоящими лидерами отрасли. Конкурсной комиссии необходимо обращать внимание на перспективность разработок, – передает слова зампреда пресс-служба правительства.

Отмечается, что уже подано 11 заявок, их прием продлится до конца августа.