Продолжается кастинг в девятый сезон вокального конкурса НТВ «Ты супер!»

Телеканал НТВ объявил кастинг в девятый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» (6+) для детей, оставшихся без попечения родителей. Отправить заявку на участие в проекте могут талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приёмных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах интернатах в возрасте от 7 до 18 лет из России и стран СНГ.

На первом этапе кастинг проходит в дистанционном формате. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте НТВ в разделе «Ты супер!», снять видео с коротким представлением ребёнка, указав имя и фамилию, возраст, город или населённый пункт, в котором проживает, и статус – «проживаю в детском доме / интернате / приёмной семье / под опекой», а также немного рассказать о себе. Помимо видео с представлением к анкете необходимо прикрепить видео с записью исполнения песни, а лучше – нескольких песен. Все видео необходимо загрузить на любой файлообменник и указать ссылку/ссылки в анкете. Для кастинга рассматриваются песни, исполненные исключительно под минус или под живой аккомпанемент. Об альтернативных вариантах подачи заявок на кастинг можно узнать на сайте телеканала НТВ в карточке проекта.

Впервые в эфир НТВ «Ты супер!» вышел в 2017 году. За восемь лет участниками проекта стали более 500 ребят. Выпускники «Ты супер!» – частые гости различных детских музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых – «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Добрая волна», «Спасская башня», «Оперение» и другие. На базе проекта работает Благотворительный фонд «Ты супер!», из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия. «Ты супер!» – лауреат и победитель различных телевизионных конкурсов, включая ТЭФИ и ТЭФИ Kids.

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Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».