Продлён срок подачи заявок в «Лабораторию Рязанских исторических брендов»

В Рязани запускается образовательная проектная программа для предпринимателей и ремесленников Рязанской области «Лаборатория Рязанских исторических брендов».
Участники проекта получат возможность создавать уникальные и востребованные продукты и услуги на основе местного наследия с высокой степенью маржинальности, ярким и узнаваемым бредом.
В программе предусмотрены серия стратегических сессий, лекций и индивидуальной проектной работы над формированием высоко маржинальных творческих продуктов, которые опираются на локальную идентичность.
Создатели программы зарекомендовали себя на таких известных общероссийских проектах, как «Коломенская пастила» и «Музей Калачной».
Форма для заполнения заявки здесь:
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
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