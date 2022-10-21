Пятница, 21 октября, 2022
Екатерина Приведенцева

Продлён срок подачи заявок в «Лабораторию Рязанских исторических брендов»

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 В Рязани запускается образовательная проектная программа для предпринимателей и ремесленников Рязанской области «Лаборатория Рязанских исторических брендов».

Участники проекта получат возможность создавать уникальные и востребованные продукты и услуги на основе местного наследия  с высокой степенью маржинальности, ярким и узнаваемым бредом.

В программе предусмотрены серия стратегических сессий, лекций и индивидуальной проектной работы над формированием высоко маржинальных творческих продуктов, которые опираются на локальную идентичность.

Создатели программы зарекомендовали себя на таких известных общероссийских проектах, как «Коломенская пастила» и «Музей Калачной».

Форма для заполнения заявки здесь:

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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