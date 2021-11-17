Продление коронавирусных ограничений до 2024 года в Кремле назвали «техническим»

Продление эпидправил по профилактике коронавируса до 2024 года было техническим, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.
Напомним, ранее решение о продлении ограничений приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Представитель президента также добавил, что действия эпидправил продлены и в других странах из-за резких скачков заболевания COVID-19.
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