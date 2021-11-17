Продление коронавирусных ограничений до 2024 года в Кремле назвали «техническим»

Продление эпидправил по профилактике коронавируса до 2024 года было техническим, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее решение о продлении ограничений приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — заявил Песков.

Представитель президента также добавил, что действия эпидправил продлены и в других странах из-за резких скачков заболевания COVID-19.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», — заключил он.

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