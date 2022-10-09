Проблемы на работе у Тельцов, в личной жизни – у Близнецов. Гороскоп на 10 октября

7info публикует гороскоп на 10 октября 2022 года. Что сулят в этот день звёзды представителям всех знаков зодиака?

Овен

Близкий порадует Овна необычным сюрпризом. Правда, за радостью может последовать неприятный разговор. Будьте готовы к перепаду эмоций и не ведитесь на провокации. Возможны интересные предложения по работе.

Телец

У Тельцов появятся недоброжелатели за спиной. Кто-то из коллег явно завидует вашему успеху. Предвзятое отношение на работе может стать причиной неприятности. Будьте осторожны с огнём.

Близнецы

Вторая половинка Близнецов явно затаила какую-то обиду. Недосказанность станет причиной большой ссоры. Чтобы её последствия не ударили слишком больно, будьте внимательнее к чувствам партнёра и дайте ему высказаться.

Рак

Многие Раки почувствуют желание заняться спортом, привести тело в идеальную физическую форму. Смело выбирайте свой идеал и начинайте воплощать задуманное. Для поднятия настроения побалуйте себя чем-то особенным.

Лев

Уйти от рабочих задач не получится: к вам вернутся все дела, которые вы так и не завершили. В семье обострятся отношения из-за финансовых проблем. Не покупайте безделушки, это только ухудшит отношения с близкими.

Дева

Для решения проблем на работе Девам не будет хватать опыта. Стоит обратиться за советом к более опытным коллегам. Вечером ожидается пышное застолье, ни в коем случае не переедайте.

Весы

Весам придётся вспомнить про многозадачность: возникнут дела во всех сферах жизни. Поможет справиться с поступающими задачами чёткий план и расстановка приоритетов. Если хотите попросить у кого-то прощение, самое время сделать это сегодня.

Скорпион

Многие Скорпионы вздохнут с облегчением, так как чёрная полоса уходит. Наступает время хороших новостей и приятных встреч. Не стоит тратить время на тех, кому вы явно не интересны. Также стоит быть осторожнее на дорогах – есть риск попасть в лапы автоподставщиков.

Стрелец

Есть риск испытать сильный стресс. Напряжённый день ожидается и дома, и на работе. Временно вы останетесь без помощников, придётся тратить ещё больше сил на бытовые задачи.

Козерог

Справиться с плохим настроением поможет поход к парикмахеру. Распределите нагрузку, не пытайтесь самостоятельно справиться со всеми заботами. Вы на грани истощения. Отложите дела и уделите время полноценному отдыху.

Водолей

Водолею нужно срочно задуматься над сменой окружения. Токсичные люди мешают вам работать полноценно, получать от жизни положительные эмоции. Хорошее решение – отправиться в небольшое путешествие. Свежий воздух поможет справиться с дурными мыслями.

Рыбы

Некоторые представители знака Рыбы столкнутся со сложностями в первой половине дня. Зато потом всё плавно наладится. Если будете говорить больше комплиментов окружающим, сможете поднять настроение не только им, но и себе.

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