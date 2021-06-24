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Четверг, 24 июня, 2021
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Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани

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Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани
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23 июня по поручению главы администрации Рязани Елена Сорокиной её заместитель Алексей Пустовалов вместе с префектом Олегом Морозовым объехал Железнодорожный район.

На некоторых улицах выявлены проблемы. Например, вдоль дороги проезда Завражнова, во дворах улиц Весенней и Стройкова не окошена трава. Такое же замечание возникло у проверяющих к территории у многопрофильного колледжа и памятника Чернышевскому.

За зданием гостиницы на улице Керамзавода обнаружены мешки со строительным мусором. Руководству организации, которая выполняет там ремонт, поручено очистить участок. Проблемы с вывозом мусора выявлена на улицах Высоковольтной, Мехзавода, стройкова, Островского. Сильно замусорен участок на разворотном кругу остановки «Торфмаш». Вопросы по уборке территорий и вывозу отходов поручено проработать с Дирекцией благоустройства города и региональным оператором «Эко-Пронск».

  • Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани
  • Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани
  • Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани
  • Проблемные улицы Железнодорожного района посетил заместитель мэра Рязани

С проблемой невывоза мусора столкнулись также жители дома №87 по улице Татарская. Там проводится ремонт тепломагистрали, поэтому проезд крупногабаритой техники невозможен. Префекту заместитель главы администрации поручил найти выходи из сложившейся ситуации.

По ряду поступивших жалоб от жителей улицы Стройкова на площадки складирования были добавлены мусорные баки.

На ул. 4-я Линия, д. 7 в рамках объезда житель попросил спилить две сухие березы. Алексей Пустовалов поручил проработать возможность выполнить эти работы.

По фактам обращений граждан, поступающих через социальные сети, Алексей Пустовалов посетил Октябрьский городок. Здесь, по словам заявителей, произошло провисание кабеля. Городские службы взяли вопрос на контроль и уже приступили к работам по его восстановлению. Замглавы также отметил ряд магазинов и организаций, которые содержат прилегающие территории в чистоте. Он дал поручение отследить, где в районе нанесены надписи на стены, заборы и другие поверхности и оперативно их устранить

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