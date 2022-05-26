17.3 C
Рязань
Четверг, 26 мая, 2022

#PROБИЗНЕС2022: завершается прием заявок на участие в форуме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства

spot_img
На главнуюНовости Рязани

#PROБИЗНЕС2022: завершается прием заявок на участие в форуме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства

7info

Все желающие еще могут успеть зарегистрироваться во II Региональном форуме, организованном Агентством развития бизнеса Рязанской области. Мероприятия стартуют 27 мая в 12.00 в Лесопарке. Более 350 представителей различных форм предпринимательства подали заявки на участие в форуме #PROБИЗНЕС2022.

- Реклама -

Пленарная сессия с участием федеральных спикеров, бизнес-тренинг, ярмарка продукции, благотворительная акция #Мойбизнеспомогает; выставка историй успеха предпринимательского сообщества региона – все эти события направлены на содействие в продвижении своего дела, вовлечение молодежи в предпринимательство, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных тем экономического блока.

В числе спикеров – представители Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП»», Федерального агентства по делам молодежи, действующие предприниматели, самозанятые граждане. Специальный гость события – коуч, титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас, который проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно здесь. Дополнительная информация по телефону: +7(4912) 606-000.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7