PROБИЗНЕС2022: завершается прием заявок на участие в форуме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства

Все желающие еще могут успеть зарегистрироваться во II Региональном форуме, организованном Агентством развития бизнеса Рязанской области. Мероприятия стартуют 27 мая в 12.00 в Лесопарке. Более 350 представителей различных форм предпринимательства подали заявки на участие в форуме #PROБИЗНЕС2022.

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Пленарная сессия с участием федеральных спикеров, бизнес-тренинг, ярмарка продукции, благотворительная акция #Мойбизнеспомогает; выставка историй успеха предпринимательского сообщества региона – все эти события направлены на содействие в продвижении своего дела, вовлечение молодежи в предпринимательство, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных тем экономического блока.

В числе спикеров – представители Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП»», Федерального агентства по делам молодежи, действующие предприниматели, самозанятые граждане. Специальный гость события – коуч, титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас, который проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно здесь. Дополнительная информация по телефону: +7(4912) 606-000.