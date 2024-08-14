Приуроченная к Медовому Спасу ярмарка открылась на площади Победы

13 августа на площади перед Рязанским Муниципальным культурным центром состоялось открытие ярмарки сельхозтоваропроизводителей. Аккурат к Медовому Спасу, в этом году выпавшему на 14 августа. Фермерскую продукцию можно продегустировать и приобрести.

Функционирование ярмарки поддерживается Агентством развития бизнеса по поручению губернатора Павла Малкова. Стоит отметить, что призвана она не только поддержать местных производителей, но и послужить развитию малого и среднего предпринимательства в Рязанской области. Посетители торговой площадки могут попробовать и купить мёд из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Шиловского районов и, конечно же, Рязани. Представлено множество разных видов.

Помимо мёда, из съедобного на ярмарке продаются молочная продукция, хлебобулочные изделия, овощи, ягоды и фрукты, а из несъедобного – сувениры, аксессуары и вязаные игрушки.

На открытии выступили солисты творческих коллективов «Русский квас», «Пересвет» и «Рязань». Присутствует красочная фотозона, оформленная в честь праздника. Продлится ярмарка до 18 августа.