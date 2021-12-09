-4.6 C
Рязань
Четверг, 9 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Присутствие родителей на утренниках в детских садах Рязани не запрещено

7info

В Рязани нет запрета на присутствие родителей во время утренников в детских садах. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Роспотребнадзора.

Администрация учебного заведения может определить количество взрослых на празднике с учетом площади помещения, возможности соблюдения противоэпидемических мер.

Ещё одно условие — наличие QR-кода или справки о перенесённом не более полугода назад коронавирусе.

Реклама

По данным Роспотребнадзора, меры введены для снижения рисков здоровью детей, родителей, сотрудников детских садов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,848ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img