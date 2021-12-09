Присутствие родителей на утренниках в детских садах Рязани не запрещено

В Рязани нет запрета на присутствие родителей во время утренников в детских садах. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Роспотребнадзора.

Администрация учебного заведения может определить количество взрослых на празднике с учетом площади помещения, возможности соблюдения противоэпидемических мер.

Ещё одно условие — наличие QR-кода или справки о перенесённом не более полугода назад коронавирусе.

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По данным Роспотребнадзора, меры введены для снижения рисков здоровью детей, родителей, сотрудников детских садов.