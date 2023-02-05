Приставы взыскали с рязанского предприятия больше 58 млн рублей за нанесённый ущерб водному объекту

Крупное предприятие города Рязани выплатило более 58 млн рублей ущерба по требованию судебных приставов. Подробности привели в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.

Производство о возмещении ущерба, причинённого водному объекту на территории региона, находилось на исполнении в отделении судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. За неисполнение требования в пятидневный срок должнику грозило взыскание исполнительского сбора в 7% от суммы долга. Также взыскание могло быть обращено на имущество должника и его денежные средства в банках.

Предприятие в полном объёме оплатило задолженность в установленный срок, сэкономив 4 млн рублей. Производство было окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Рязанской области предупреждает, что в случае неисполнения должником требований исполнительного документа в установленный срок начисляется исполнительский сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы, но не менее 1 тысячи рублей с должника-гражданина и 10 тысяч рублей с должника-организации.

Граждан призывают регулярно проверять себя на предмет возможной задолженности на официальном сайте ФССП России по Рязанской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» и портале «Госуслуги».