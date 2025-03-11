Приставы помогли рязанке получить необходимые лекарства

В Рязани судебные приставы помогли местной жительнице получить необходимые лекарства. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина страдает редким аутоиммунным заболеванием — болезнью Девика. Для борьбы с недугом врачи назначили ей пожизненное лечение — инъекции дорогостоящего препарата «Сатрализумаб». Суд обязал министерство здравоохранения Рязанской области обеспечить пациентку лекарством за счет бюджета региона.

Исполнительный документ поступил в региональное отделение судебных приставов ГМУ ФССП России. Сотрудники ведомства вручили представителю министерства постановление о возбуждении исполнительного производства и подробно объяснили, какие последствия могут наступить, если не исполнить требование закона.

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Министерство здравоохранения, понимая важность ситуации, без бюрократических проволочек обеспечило пациентку необходимым медпрепаратом.