Присяжные признали москвичку виновной в убийстве мужа под Рязанью

В Рязанской области присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу жительницы Москвы 1967 года рождения, обвиняемой в убийстве мужа. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, убийство женщина совершила из корыстных побуждений. Между супругами возник конфликт, так как жена без ведома мужа потратила их общие деньги — 30 млн рублей. Отношения пары ухудшились, мужчина собирался разводиться.

— Понимая, что в случае развода она утратит возможность в полном объеме распоряжаться как совместно нажитым во время брака, так и личным имуществом супруга, женщина решила убить мужа, — говорится в пресс-релизе СК РФ.

В июле 2020 года на берегу Оки в Шиловском районе обвиняемая несколько раз ударила мужа по голове. Труп женщина спрятала в колодце и попыталась создать с помощью родственников ложное алиби. Следователям москвичка заявила, что из поездки в Рязанскую область они с супругом вернулись вместе, после чего он просто ушел, и о дальнейшей судьбе мужа ей ничего не известно.

Труп нашли 13 октября 2020 года. Подозреваемую отправили в СИЗО.

Окончательное решение на основе вердикта присяжных примет профессиональный судья.