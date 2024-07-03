Среда, 3 июля, 2024

Пришли на практику — остались работать! В «Зелёном саде» появились новые сотрудники

Автор: 7info

Опубликовано

Каждое лето в компанию «Зелёный сад» приходят на практику студенты рязанских вузов и колледжей. Тем, кто хорошо себя зарекомендовал, после практики предлагают работу.

Екатерина Пушкина и Маргарита Федина — однокурсницы и подруги. В этом году девушки окончили третий курс строительного колледжа. Они учатся по специальности «земельно-имущественные отношения». В конце мая студентки искали место, где можно пройти практику.

— Узнали, что такая возможность есть в компании «Зелёный сад», — рассказывает Екатерина Пушкина. — Во время практики нам понравился коллектив, внимательное отношение сотрудников компании, которые всегда были готовы помочь, отвечали на интересующие вопросы. После практики нам предложили остаться работать в компании. Конечно, мы согласились. Пока — до конца летних каникул.

— Сейчас мы трудоустроены как помощники инженера технического надзора. Работаем в офисе компании и периодически выезжаем на объекты, — продолжает Маргарита Федина. — Во время практики также пробовали себя как помощники инженера-геодезиста: проводили топосъёмки, оформляли различную документацию. И практика, и работа в «Зелёном саде» очень нравятся.

До диплома девушкам учиться ещё год. После этого они планируют поступить на заочное отделение Рязанского института Московского политехнического университета. А в дальнейшем — вернуться в «Зелёный сад». В компании их ждут уже на постоянную работу!

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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