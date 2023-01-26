Четверг, 26 января, 2023
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Природоохранная прокуратура проверила воздух в четырёх районах Рязани

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Заместитель Рязанского межрайонного природоохранного прокурора принял участие в мониторинге состояния атмосферного воздуха в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замеры в ночь с 24 на 25 января проводились совместно с представителями четырех лабораторий министерства природопользования Рязанской области, администрации города. Пробы воздуха брали в Дашково-Песочне, Приокском, Горроще и центре Рязани.

Превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

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