Приметы и поверья 7 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь финансовое благополучие

7 февраля – Григорьев день, день памяти Григория Богослова, на Руси также известный как Григорьев-Весноуказатель. Этот день не ограничивается только народными приметами и верованиями, он стал знаковым в череде важнейших событий, оказавших значительное влияние на историю как России, так и мира.

Григорьев день

7 февраля по народному календарю отмечается Григорьев день, когда верующие вспоминают Григория Богослова, или Григория-весноуказателя. На Руси считалось важным оказать помощь хотя бы одному человеку в течение дня, так как это приносило удачу на весь год.

Наши предки в этот день решали финансовые вопросы и совершали сделки. Также можно было проводить денежные обряды: люди заговаривали кусок сахара на удачу и носили его с собой. Мужчины должны были принести домой хлеб и соль, чтобы семья не испытывала нужды. В этот день принято было навещать друзей, интересоваться здоровьем пожилых соседей и подать милостыню у храма. Счастливые события ожидали тех, кто разлил молоко — это считалось хорошим знаком. Чтобы привлечь богатство, под порог прятали кусочек сахара, завернутый в белую ткань, а затем три раза обходили дом со свечами.

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Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя сквернословить и посылать угрозы, потому что они могут вернуться к вам обратно.

Рассказывать про свои планы, иначе они могут не сбыться или сбыться, но наоборот.

Плевать на дорогу — пути не будет.

Приметы на 7 февраля

Если синицы громко щебечут, то будут морозы, а сороки устроились на нижних ветках деревьев — к ветру.

Если кошка спит и прикрывает лапой мордочку, то стоит ждать похолоданий.

Если идет сильный снег, то осень придет рано и продлится долго.

Император Александр II подписал указ «О сооружении первой сети железных дорог в России»

Александр II издал указ «О создании первой сети железных дорог в России». В тот период страна значительно отставала в этом аспекте от других государств. На 1853 год общая длина железнодорожных путей в России составляла лишь 979 верст (1044,4 километра).

7 февраля 1857 года император подписал указ о создании первой железнодорожной сети, в котором указывалось, что «железные дороги, которые вызывали сомнения у многих еще десять лет назад, теперь признаются всеми классами как необходимость для Империи и стали потребностью народа, всеобщим и настоятельным желанием». Для организации строительства и эксплуатации путей возникло Главное общество российских железных дорог.

В стране началась активная реализация проектов. В «Указателе русских железных дорог» 1887 года уже значились 61 направление, связывающее Москву и Петербург с городами как внутри страны, так и за границей.

В 1568 году были открыты Соломоновы острова

Соломоновы острова были открыты в 1568 году испанским путешественником Альваро Менданья де Нейра, который принял их за Офир — место, откуда, по легендам, царю Соломону доставлялись драгоценности для Храма в Иерусалиме. Так возникло их название.

В 1595 году Менданья основал колонию по распоряжению короля Филиппа II, но она быстро была оставлена из-за конфликтов с местными племенами. В течение следующих полутора столетий острова оставались без внимания европейцев и были повторно открыты англичанином Филиппом Картеретом в 1767 году.

Установлены дипломатические отношения между СССР и Италией

7 февраля 1924 года между СССР и Италией в Риме, в Палаццо Киджи, были установлены дипломатические отношения через обмен нотами (с советской стороны 7 февраля, с итальянской — 10 февраля).

Также был подписан договор о торговле и мореплавании, который провозглашал «нормальные дипломатические и консульские отношения» между государствами и взаимное признание «единственно законной и суверенной власти». Подписали: Бенито Муссолини, председатель Совета министров и министр иностранных дел Италии, Николай Иорданский, полномочный представитель СССР в Италии, и Яков Янсон, член Центрального Исполнительного Комитета СССР.