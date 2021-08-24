Применение винтовых свай

Высотный дом на свайном фундаменте – дело обычное. Если в квартире соседнего дома звенит стекло, вздрагивают стены и слышится монотонное громыхание, значит строится дом на сваях. Промышленные строительные компании имеют все необходимое оборудование для вбивания свай в грунт, используя свайный вариант для закладки фундамента в любое время года и быстрого возведения стен.

Частное строительство позаимствовало профессиональный подход к возведению фундамента на сваях, но сваи при этом применяются иной конструкции. Они дополнились лопастями, благодаря которым свая ввинчивается в грунт, не создавая лишнего шума и вибрации. Дом на винтовых сваях возводится быстро, а строительство обходится дешевле.

Особенности конструкции

Одним из достоинств винтовой сваи является возможность монтажа без использования специального оборудования. Сваю могут ввинтить в грунт два взрослых человека. Поэтому, если есть желание и минимальный опыт в монтаже фундамента, можно выполнить установку свай без помощи строителей.

Винтовая свая имеет простейшее устройство:

Ствол сваи, выполненный в форме трубы. Различия в толщине стенки и диаметре ствола. Чем больше диаметр и толщина стенки, тем выше несущая способность винтовой сваи; Наконечник, расположенный внизу ствола. Возможны два варианта: сварной и литой; Лопасть. Сваи бывают с одной или несколькими лопастями, многовитковые. Есть разновидность свай для вечномерзлых грунтов – геошурупы; Оголовок, крепящийся сверху ствола.

Винтовые сваи должны соответствовать стандартам и удовлетворять требованиям:

Для изготовления используется только новая высококачественная сталь; Ствол сваи должен быть пологим. Полость ствола заливается бетоном после установки; Должны соблюдаться точные размеры и геометрия лопасти иметь правильную форму; Качественные сварные швы и антикоррозионная обработка обеспечат долгий срок службы сваи и надежность строения.

Цена винтовой сваи зависит от качества стали, диаметра ствола и лопасти. Антикоррозийная обработка также влияет на формирование стоимости изделия. Прежде чем купить винтовые сваи, следует проконсультироваться у представителя компании о целесообразности приобретения свай определенного диаметра. Правильный расчет количества и размера свай позволит создать надежную базу для будущего строения.

Где и как устанавливаются винтовые сваи

Область применения винтовых свай безгранична. Они имеют большой срок службы и возможность демонтажа, в случае переноса строения. Повторное использование удешевляет строительство, не сказываясь на качестве фундамента.

Установка свайно-винтового фундамента:

Производится контрольное вкручивание сваи. Это обязательное действие, необходимое для последующего расчета количества свай, длины ствола; Изготовление проекта, разметка участка, выделенного под строительство; Сооружение направляющих скважин и ввинчивание свай в грунт; После установки сваи подрезаются и полость ствола заполняется бетонным раствором; Монтируются оголовки.

После установки производят увязку свай для обеспечения большей надежности свайно-винтового фундамента. Начинать возведение стен можно сразу, не дожидаясь застывания бетона, т.к. нагрузка приходится на саму сваю.

Винтовые сваи преимущественно используются для фундамента:

Деревянных домов и пристроек к существующим строениям; Высотных сооружений: ЛЭП, рекламные щиты, вышки; Заборов, беседок, навесов, остановок общественного транспорта, временных и стационарных хоз построек; Каркасных зданий и сооружений: торговые павильоны, промышленные теплицы, ангары, складские помещения.

Цены на винтовые сваи для фундамента различны. Выбор диаметра и длины ствола, диаметра лопасти и степени обработки зависит от сферы применения, состава грунта, размера строения. Дом на винтовых сваях можно построить на болоте, склоне, и даже посреди озера. Все возможно, если купить сваи из качественного материала, выполненные на профессиональном оборудовании.

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