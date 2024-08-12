Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android , Android TV — почти шесть, iOS — три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз

За первую неделю августа прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая мобильные устройства, так и смарт-телевизоры. Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 миллионов часов.

Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день.