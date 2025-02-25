Прилепин высказался о признании Полозковой* экстремистом

Писатель и политик Захар Прилепин ответил на вопрос издания NEWS.ru о своей реакции на внесении поэтессы Веры Полозковой* в список террористов и экстремистов.
Собеседник портала отметил, что ему нечего сказать по этому поводу, его больше волнуют заказчики убийства его товарищей.
Захарченко — первый глава ДНР, Павлов — командир батальона «Спарта», а Шубин — помощник Прилепина.
Полозкова* оказалась в списке террористов и экстремистов во вторник. Она уехали из России после начала СВО, критиковала российскую власть.
Также она негативно высказывалась о покушении на Прилепина.
*Внесена в реестр террористов и экстремистов.