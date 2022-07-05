Приёмка дорог после ремонта прошла на улице Горького и проезде Яблочкова.

Приёмка двух участков дорог состоялась 4 июля совместно с представителями управления благоустройства города, депутатского корпуса, подрядчика ООО «ТехноГрупп» и общественности. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Комиссия выявила некоторые недостатки. На улице Горького подрядчик не везде обеспечил нужное озеленение, а на тротуаре есть небольшие просадки. На проезде Яблочкова в одном месте повреждено тротуарное покрытие, также обнаружено повреждение дорожного знака. Подрядчик должен устранить недостатки в течение 10 дней.

Подрядчик при проведении работ обеспечил бесперебойное движение транспортных средств на каждом участке. Большая часть работ выполнена до наступления неблагоприятных погодных условий, – отметили в управлении благоустройства.