Приём заявок в строящийся в Рязани новый детский сад начнётся с 20 апреля

31 марта состоялась встреча с жителями Семчино с участием представителей администрации города и депутата городской Думы Галины Трушиной. Руководители управлений образования и молодежной политики, капитального строительства, общественных отношений ответили на вопросы о зачислении в новый детский садик, который сейчас достраивается в микрорайоне Семчино. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Детский сад рассчитан на 224 места. В учреждении будут работать 10 групп, в том числе будут открыты группы и для детей раннего возраста.

С 20 апреля начнется прием предварительных заявок воспитанников, желающих поступить в детский сад. Это необходимо органам образования для прогнозирования возрастных категорий групп. Ссылка на заявку будет размещена на сайте администрации города и социальных сетях.

Официальная запись в детский сад будет открыта после оформления правоустанавливающих документов и присвоения ему номера, предварительно — в июне. Информация о начале регистрации в сад будет дополнительно и заранее размещена на сайте администрации, в соцсетях.

Сотрудники администрации ответили на вопросы жителей, связанные с очередностью направления детей, льготах направления. Отдельное обсуждение коснулось ситуаций перехода детей из других детских садов в новое учреждение по месту жительства по желанию родителей.

Ожидается, что новый сад откроет двери для воспитанников в сентябре 2023 года.

Администрация города продолжает постоянное взаимодействие с активистами Семчино.

Напомним, жители могут контролировать строительство по видеокамерам онлайн в социальной сети «ВКонтакте», где создана специальная группа «Наш садик.Семчино».