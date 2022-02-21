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Понедельник, 21 февраля, 2022

Приём гуманитарной помощи беженцам в Рязанской области проведут централизованно

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Приём гуманитарной помощи беженцам в Рязанской области проведут централизованно

7info
Фото: МЧС РФ.

Приём гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР на территории Рязанской области будет проходить централизованно, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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В каждом муниципальном образовании создадут пункты приема гуманитарной помощи для людей, прибывающих в Рязанскую область.

Адреса и перечень необходимых для беженцев вещей будут опубликованы после того, как станет известно количество и возраст людей, направленных в регион.

С предложениями можно обращаться в администрации муниципальных образований.

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