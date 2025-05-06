«Приходилось сжимать провода зубами»: семья Петуховых поделилась историей подвигов своего прадеда

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны, а её герои навсегда остались в памяти потомков. Их подвиги, мужество и самоотверженность продолжают вдохновлять новые поколения, напоминая о том, какой ценой была завоёвана Победа. Следующей историей поделилась семья Дарьи Петуховой о подвиге её смелого прадедушки Ивана Николаевича Глухова. Его отвага в бою помогла спасти жизни многих бойцов. Вот что о нем рассказала его семья.

Семья Дарьи Петуховой всегда будет помнить Ивана Николаевича Глухова — её прадедушку по линии матери. Он родился 30 июля 1926 года в селе Старожилово Рязанской области.

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В 1943 году Ивана Николаевича призвали на войну. Он служил связистом в 690-й отдельной кабельно-шестовой роте 258-й стрелковой дивизии, имел звание ефрейтора и был награжден медалью «За отвагу» в 1945 году. Во время русско-японской войны в Маньчжурии он устранил три повреждения на линии связи, рискуя жизнью. По его рассказам, тогда не было специальных приспособлений, и времени терять было нельзя, поэтому приходилось сжимать провода зубами. Его подвиг обеспечил непрерывную работу Красной Армии.

Когда 9 августа 1945 года началась Маньчжурская операция, 258-я дивизия была в резерве 1-го Дальневосточного фронта. В бой её ввели только два дня спустя. В течение месяца она продвигалась через Северную Корею и достигла 38-й параллели. 19 сентября дивизию наградили орденом Красного Знамени за её вклад в победу. (258-я дивизия появилась в июле 1943 года в составе 25-й армии Дальневосточного фронта. Её создали на базе отдельного стрелкового полка. До конца года она оставалась под командованием этих войск, а в августе перешла в 88-й стрелковый корпус. В августе 1946 года дивизию расформировали).

После войны Иван Николаевич вернулся в родную деревню. Там он работал, женился и построил крепкую семью. Сейчас у него двое детей, трое внуков и пять правнуков. К сожалению, он редко делился воспоминаниями о войне с близкими, предпочитая не вспоминать о тех тяжелых временах. Тем не менее, мы продолжаем по крупицам собирать информацию о его подвигах и достижениях.

Иван Николаевич ушёл из жизни 2 февраля 2015 года.

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.