Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин резко высказался в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, написал портал E1.RU.

Ранее он обвинил региональное правительство в отказе хоронить с почестями участников спецоперации, которые до этого отбывали наказание в тюрьмах. В ответ глава региона посоветовал Пригожину не совать нос в политику области, а «стряпать котлеты и варить макароны».

«Сталин таких <…> попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», – заявил Пригожин.

Он отметил, что перестал быть бизнесменом 24 февраля прошлого года, «когда стране стало тяжело».

Пригожин посоветовал Куйвашеву отправиться на фронт или же переставать выступать с подобными заявлениями в его адрес.