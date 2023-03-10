Пятница, 10 марта, 2023
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Приговор по делу экс-мэра Рязани Карабасова огласят 5 апреля

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Фото: Рязанский областной суд

В пятницу, 10 марта, Рязанский областной суд продолжил рассмотрение апелляции на решение Советского районного суда по делу о площадке в Лесопарке. Сегодня с последним словом выступили экс-мэр Рязани Сергей Карабасов и бывший начальник управления энергетики и ЖКХ городской администрации Игорь Ковалёв.

Карабасов ещё раз сказал, что контракт на поставку площадки исполнен, она установлена. Каких-либо корыстных действий он не предпринимал. В том же ключе говорил и Игорь Ковалёв.

Последнее слово директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова, который также проходит по делу, суд заслушает 5 апреля. Тогда же планируется вынести приговор.

Напомним, о детской площадке, которую должны были поставить в Лесопарке, президенту России Владимиру Путину сообщила рязанская журналистка. По её словам, площадка не сделана. Администрация Рязани рассказала, что часть заказанного оборудования поставлена на территории Лесопарка, часть — в парке у Рязанского кремля. Контракт поставщик выполнил.

Советский районный суд посчитал иначе, приговорив фигурантов дела к реальным срокам лишения свободы. Решение обжаловано, сейчас рассматривается апелляция.

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