Приговор крымчанке, осквернившей могилу погибшего на Украине военного, признан законным

Верховный суд Крыма признал законным приговор местной жительнице, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.

В апреле на кладбище села Солнечная Долина 60-летняя местная жительница осквернила могилу военного. Ее взяли под стражу. Женщине вменяли осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозило до пяти лет лишения свободы. Судакский городской суд в июне дал фигурантке два года колонии-поселения, ее адвокат обжаловал приговор.

«Приговор Судакского городского суда республики Крым в отношении В. Гольденберг оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что суд первой инстанции учел чистосердечное раскаяние Гольденберг в содеянном и полное признание своей вины, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и состояние здоровья. Также приговором она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.