Приемная мать раскрыла причину внезапной смерти молодого актера Суховского

Начинающий актер Арсен Суховский мог умереть из-за удара током, написала в соцсетях его приемная мать Юлианна Медведева. Ее слова привел телеканал РЕН ТВ.
По ее словам, 18-летний парень приехал в Москву в октябре, чтобы поступить в Театральную школу Олега Табакова. Вскоре он стал подрабатывать на стройке.
«Пошел к начальнику получить свою зарплату, тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током», – высказалась женщина.
Тело Суховского удалось найти только через два дня после смерти.
Молодой человек успел сыграть в одной киноленте с такими звездами, как Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой.
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