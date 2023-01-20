Приемная мать раскрыла причину внезапной смерти молодого актера Суховского

Начинающий актер Арсен Суховский мог умереть из-за удара током, написала в соцсетях его приемная мать Юлианна Медведева. Ее слова привел телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, 18-летний парень приехал в Москву в октябре, чтобы поступить в Театральную школу Олега Табакова. Вскоре он стал подрабатывать на стройке.

«Пошел к начальнику получить свою зарплату, тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током», – высказалась женщина.

Тело Суховского удалось найти только через два дня после смерти.

Молодой человек успел сыграть в одной киноленте с такими звездами, как Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой.