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Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза — правительство

Причиной возникновения природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на правительство региона.

О причине пожаров на оперативном совещании в «Пожлесе» рассказал зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

По данным на утро 18 августа на ликвидации пожаров в Рязанской области работали 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолёта МЧС России. Дополнительно направили самолёт амфибию Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26, Ми-8 МЧС России, 2 самолёта Ил-76.

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