Price.ru: самокаты и велосипеды в марте подорожали на 10-15%, а сезонный спрос на них начался раньше

Самокаты, велосипеды и другие портативные виды уличного транспорта в марте 2022 года подорожали в среднем на 10-15% по отношению к февралю 2022 года, при этом сезонный спрос на них в сравнении с мартом 2021 года начался раньше на несколько недель и вырос на 20-40%, сообщают аналитики онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital).

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Данные поисковых запросов россиян, которые анализировали эксперты Price.ru, показывают, что онлайн-спрос на товары для активного городского отдыха растет с начала марта. Таким образом, сезон роликов и велосипедов наступил в стране на несколько недель раньше, чем в 2021 году.

Сезонный спрос на велосипеды в марте превысил показатели прошлого года на 17%, на самокаты — на 40%, электросамокаты — на 29%, детские велосипеды и самокаты — на 21% и 35%, ролики — на 20%. Высокую динамику роста в интернете также показывают б/у товары: велосипеды (+65%), самокаты (+73%), электросамокаты (+64%), детские велосипеды (+118%), ролики (+65%).

«Такая тенденция говорит о желании россиян в условиях роста цен сэкономить на товарах, которые не являются предметами первой необходимости. Кроме того, в связи со сложностями из-за перенастройки логистических цепочек и колебания курса валют покупатели начинают интересоваться возможностью приобрести подержанный самокат, велосипед или другой вид портативного уличного транспорта, так как опасаются недостатка предложений на первичном рынке. Судя по имеющимся данным, мы предполагаем, что пик продаж этих товаров придется на апрель, в отличие от прошлого года, когда максимальный рост был зафиксирован в мае», — говорят специалисты сервиса.

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При этом цены на велосипеды и самокаты в марте 2022 года относительно февраля 2022 года выросли на 10-15%. Например, средняя цена велосипеда Stels Navigator 345 Lady 28 Z010 (2018) в российских онлайн-магазинах в марте составила 15 396 рублей (в феврале — 12 880 рублей), стоимость велосипеда Altair 29 D (2021) — 26 896 рублей (в феврале — 22 494 рубля), самокат Kugoo M2 в марте подорожал до 29 040 рублей (с 24 949 рублей в феврале), а гироскутер Smart Wheel 6.5 вырос в цене с 8 427 рублей в феврале до 9 900 рублей в марте.

Вместе с тем цены на некоторые модели индивидуальных транспортных средств изменились совсем незначительно. Например, электровелосипед Xiaomi Himo Z20 в марте стоил 72 945 рублей, в феврале — 71 146 рублей. Стоимость электросамоката от того же производителя Mi Electric Scooter Pro 2 осталась такой же — 54 990 рублей. Электросамокат Kugoo S3 подорожал на 7% и в марте стоил 23 900 рублей (в феврале — 22 258 рублей). Резкого удорожания также не показали популярные модели роликов — Navigator T59724H (в марте — 2 734 рубля, в феврале — 2 350 рублей), Start Up Bloom (в марте — 3 471 рубль, в феврале — 3 097 рублей), а цена модели Larsen Nero Blue осталась без изменений (2 590 рублей).

Ранний спрос на сезонные товары аналитики онлайн-сервиса Price.ru также связывают с повышенным интересом россиян к активному отдыху в связи с изменением доступности различных туристических направлений в 2022 году.