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Вторник, 7 сентября, 2021
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При задержании убийца двух школьниц в Кузбассе плакал и сначала все отрицал

Никита Брыкин
При задержании убийца двух школьниц в Кузбассе плакал и сначала все отрицал

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Портал Лайф рассказал подробности задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области.

Как стало известно, злоумышленника поймали на улице. Сопротивления н не оказывал и плакал, но сначала говорить не хотел. Не под камерами мужчина признался в содеянном.

По словам задержанного, он задушил детей голыми руками. При этом на месте преступления нашли удавку.

Накануне в Киселевске пропали две девочки 2010 года рождения. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине, который после этого увел их в неизвестном направлении.

В итоге мужчина изнасиловал и убил своих жертв. В 2019 году он вышел из тюрьмы где отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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