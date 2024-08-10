Уже неоднократно говорилось, что Россия ведёт борьбу не с Украиной, а с НАТО. Исходя из этого, можно предположить, что именно на территорию России и вторглись силы НАТО, пишет «Московский комсомолец».

Военные эксперты считают, что операция была спланирована не в генштабе Вооружённых сил Украины, а западными стратегами. На это указывает использование натовских схем при вторжении. В частности, речь идёт о концепции «пяти колец» и «петли Бойда».

Концепция «пяти колец» была разработана Джоном Уорденом, одним из планировщиков операции «Буря в пустыне», и с 1991 года принята как рабочая. Она предполагает, что жизненно важные сегменты государства можно представить в виде пяти концентрических колец: вооружённые силы, производство, инфраструктура и коммуникации, население, правительство. Необходимо вычислить критически важный узел (или несколько) этих колец и вывести его из строя, что приведёт к дисфункции государственной системы.

Удар по Курской области можно рассматривать как удар по одному из таких узлов.

Схема «петля Бойда», разработанная в 1995 году стратегом Джоном Бойдом для Пентагона, также известна как НОРД (наблюдение, ориентация, решение, действие). Все стороны конфликта действуют по этому циклу. Эксперты отмечают, что задача состоит в том, чтобы опережать противника, замкнув его в цикл постоянного опоздания. В Курской области вторгшиеся войска действовали на опережение.

Согласно концепции «пяти колец», ВСУ должны были ударить по какому-либо ещё «центру тяжести». Однако, судя по введению режима контртеррористической операции в приграничных областях, наше руководство выбрало второй способ достижения победы в концепции НОРД — улучшение качества принимаемых решений.

Насколько верны эти выкладки экспертов, пусть разбираются те, кому положено. Однако даже простому обывателю очевидно, что вторжение натовских прокси — ВСУ (с иностранными специалистами в их рядах, получающими реальный опыт) — это проверка на практике имеющихся у Запада схем, репетиция и оценка рисков — чем ответит Москва. И возможность нападения НАТО на Россию — это не просто пропагандистская страшилка.