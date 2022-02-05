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Суббота, 5 февраля, 2022

При возгорании квартиры в рязанской девятиэтажке на улице Новаторов пострадал 44-летний мужчина

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При возгорании квартиры в рязанской девятиэтажке на улице Новаторов пострадал 44-летний мужчина

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ
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Вечером 4 февраля на улице Новаторов Рязани случился пожар в девятиэтажном панельном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

На место происшествия выезжали 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава. По словам очевидцев, загорелась квартира на пятом этаже дома №19 к.1.

Площадь пожара составила 4 кв.м, огонь повредил диван, отделку жилища. Причина случившегося устанавливается. 

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В результате инцидента пострадал 44-летний мужчина, пишет YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах. Он получил 70% ожогов тела, его госпитализировали в ОКБ.

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