При ремонте надземного перехода на Московском шоссе возникли проблемы

В четверг, 28 октября, мэр Рязани Елена Сорокина вместе с руководством Дирекции благоустройства города проверила, как ведётся ремонт надземного пешеходного перехода у Таможни. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По контракту подрядчик должен заменить ограждения на двух несущих опорах и в самой переходной трубе. Для этого будет использован монолитный поликарбонат толщиной 5 миллиметров с ультрафиолетовой защитой.

Материал для ремонта делают только в Краснодаре и Казани. Поставки поликарбоната задержали, кроме того, материал подорожал. Из-за этого подрядчик нарушил сроки выполнения работ.

На переходе поставили камеры видеонаблюдения. Они уже зафиксировали, как вандалы разрисовали новые листы поликарбоната. Материалы направлены в полицию.

По уверению подрядчика, до 15 ноября должны поменять ограждения двух колонн, после чего начнут работы на переходной трубе. Полностью отремонтировать надземный переход собираются к декабрю.