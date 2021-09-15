При поддержке Рязанской НПК школьники побывали в лесах Мещёры

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании активисты экологической организации «Хозяин Мещеры» и ученики школы №47 отправились в краеведческую экскурсию. Они побывали в самом сердце Мещёры – у реки Криуша.

Детей научили определят виды лесов, также им показали красоты Мещёры рассказали историю этого места. Школьники побывали в музее под открытым небом, посвящённом узкоколейной железной дороге. Им рассказали трагическую историю жителей посёлка Курша-2, которые в 1936 году оказались в огненной лесной ловушке и не смогли спастись. Осмотрели ребята и места пожарищ десятилетней давности, где узнали о необходимости беречь и восстанавливать лес.

Экскурсия для детей в Мещёру стала очередным мероприятием компании, проводимым в рамках программы по сохранению окружающей среды в 2021 году. В целом же внимание к экологии – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть», дочерним предприятием которой является рязанский нефтезавод.

Рязанская НПК реализует ряд проектов, направленных на повышение экологической безопасности производства. Речь идёт о модернизации и реконструкции установок, повышения уровня системы экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами.

Ещё одно важное направление деятельности нефтезавода – экопросветительская работа со школьниками и студентами и участие в экологических акциях. Коллектив предприятия регулярно выходит на субботники. В рамках акции «Зелёная весна-2021» нефтяники высадили более 500 саженцев деревьев этой весной. А в сентября благодаря им улицу Зубковой в Дашково-Песочне украсила аллея саженцев пирамидального тополя.