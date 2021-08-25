При поддержке Рязанской НПК школьники изучили флору и фауну Окского заповедника

Общественная организация «Хозяин Мещеры» провела для рязанских школьников экскурсию по Окскому заповеднику. Мероприятия прошло при поддержке Рязанской НПК.

Юные рязанцы узнали об уникальных видах растений Мещёры, а также о животных, обитающих в Окском заповеднике. Полученные от научных сотрудников заповедника знания они используют в своих проектах, посвящённых сохранению природного многообразия. В ходе экскурсии натуралисты также помогли очистить просеки, пропололи территорию дендрария и собрали мусор с берегов Пры.

Отметим, что в Окском заповеднике и его охранной зоне обитают более трёхсот редких видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и вид. Количество видов редких растений достигает 900. Детские походы по уникальным экологическим местам Рязанской области способствуют новым открытиям. Инициативы волонтёров «Хозяина мещеры» рязанский нефтезавод поддерживает с 2011 года.

За 10 лет сотрудничества проведено множество мероприятий для детей. В этом году при поддержке предприятия рязанские школьники исследовали берега Прони, побывали в Агро-Пустыне и в усадьбе Зимино Захаровского района. Ребята не только наблюдали за природой этих мест, но и участвовали в экологических акциях.

Сохранение окружающей среды – важная часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Речь идёт не только о внедрении принципов экологичного производства и восстановлении природных ресурсов, но и о пропаганде экологической культуры среди молодёжи.

Рязанская НПК реализует проекты по модернизации производства, улучшению системы экологического менеджмента. Сотрудники нефтезавода ведут просветительскую работу со школьниками и студентам, участвуют в субботниках и экологических акциях. В рамках недавней акции «Зелёная весна» работники предприятия высадили 350 саженцев дуба, липы и рябины.











