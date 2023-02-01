При обстреле монастыря в ДНР погиб иеромонах Вонифатий, от ран умерла схимонахиня Савва

При обстреле украинскими войсками Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР 31 января погиб иеромонах Вонифатий, от полученных ранений сегодня умерла схимонахиня Савва. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, варварам, не носящим крестов, эта обитель не дает покоя. Монастырь, в котором находятся монахи, беженцы, обстреливают с марта 2022 года. Погибли 7 человек, от обители почти ничего не осталось.

— У нелюдей, предавших веру, не осталось ничего святого. Они вновь и вновь наносят удары по храмам, обителям, людям (которых между прочим считают своими), — пишет Развожаев.

По его словам, украинцы пытаются выдавать обстрелы за действия российской армии.