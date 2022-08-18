При благоустройстве Гвардейского сквера в Рязани выявлены нарушения

На сегодня произведено меньше трети объёма работ, в то время как обязательства подрядчик должен исполнить к 1 сентября.

Накануне ход благоустройства объекта в рязанском Октябрьском городке проинспектировал депутат областной думы Игорь Мурог вместе с представителями органов власти и общественности, а также руководством компании, проводящей работы.

На сегодняшний день выполнено только 30% объёма работ. Не убрана территория некоторых участков, не расчищено русло ручья в границах сквера. Всё это срывает сроки сдачи и представляет опасность для населения. Об этом сообщается на сайте Рязанской областной думы.

По словам парламентария, решение вопроса он взял на личный контроль.

Игорь Мурог: «Вместе с коллегами обсудили с подрядчиком перенос даты окончания работ. Теперь подрядчик обязан еженедельно отчитываться о своей деятельности и сдавать как минимум 10% от общего объёма работ»

Рязанцы уже осенью должны гулять в благоустроенном парке, – отметил областной депутат.