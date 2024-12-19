Президент Путин начал совмещённую прямую линию и большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал совмещённую прямую линию и большую пресс-конференцию.

По данным модераторов, к началу прямой линии поступило более 2,2 млн вопросов.

О чём говорит президент?

Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется «движухи».

С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы.

Рост экономики может быть 3,9 и даже 4%. За два года рост экономики составил около 8%.

Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%.

Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%, в разделе по отраслям — ещё больше.

Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. За минусом инфляции. Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надёжная.