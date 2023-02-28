Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни»

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В Точке кипения в Рязани 22 февраля состоялась презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни» производственно-торгового холдинга «Рельеф-Центр».

В презентации приняли участие координатор проекта, руководитель некоммерческой организации «ПроДетство» Елена Макаровская, менеджер по развитию образовательных учреждений холдинга «Рельеф-Центр» Ирина Кудашкина, начальник управления социализации и государственной поддержки детства Министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова, директор Центра социальной реабилитации инвалидов Наталья Барышова и участники команды проекта. На презентации присутствовали 50 представителей школ Рязани, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», Рязанской, Рыбновской, Костинской и Солотчинской школ-интернатов, Рязанского медицинского колледжа.

Культурно-образовательный проект «Рязань Пластилиновая» стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В рамках мероприятий проекта пройдут виртуальные экскурсии по улицам и музеям Рязани, адаптированные для школьников с 1 по 9 классы с ограниченными возможностями здоровья, а также инклюзивные творческие мастерские. Вместе с педагогами школьники создадут уникальный цикл мультфильмов об истории Рязанского края из творческих материалов бренда «ГАММА».

Презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни»
Презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни»
Презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни»

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