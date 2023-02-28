В Точке кипения в Рязани 22 февраля состоялась презентация проекта «Рязань Пластилиновая» благотворительного фонда «Краски жизни» производственно-торгового холдинга «Рельеф-Центр».

В презентации приняли участие координатор проекта, руководитель некоммерческой организации «ПроДетство» Елена Макаровская, менеджер по развитию образовательных учреждений холдинга «Рельеф-Центр» Ирина Кудашкина, начальник управления социализации и государственной поддержки детства Министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова, директор Центра социальной реабилитации инвалидов Наталья Барышова и участники команды проекта. На презентации присутствовали 50 представителей школ Рязани, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», Рязанской, Рыбновской, Костинской и Солотчинской школ-интернатов, Рязанского медицинского колледжа.

Культурно-образовательный проект «Рязань Пластилиновая» стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В рамках мероприятий проекта пройдут виртуальные экскурсии по улицам и музеям Рязани, адаптированные для школьников с 1 по 9 классы с ограниченными возможностями здоровья, а также инклюзивные творческие мастерские. Вместе с педагогами школьники создадут уникальный цикл мультфильмов об истории Рязанского края из творческих материалов бренда «ГАММА».