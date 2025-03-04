Преподаватель РГРТУ победил во Всероссийском конкурсе «Инженер года»

Старший преподаватель РГРТУ Петр Сконников победил во Всероссийском конкурсе «Инженер года». Об этом сообщает пресс-служба университета.

С 2000 года конкурс выбирает победителей в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» для специалистов в возрасте до 30 лет включительно. Петр Сконников стал лучшим в номинации «Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)» конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Организаторами конкурса стали Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.