Вторник, 16 апреля, 2024

Препарат «Бравекто» пропал из ветеринарных аптек в России

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от photoangel на Freepik

Из ветеринарных аптек России исчез препарат «Бравекто», который используется для лечения и профилактики заболеваний, переносимых клещами и блохами. Об этом «Известиям» сообщили владельцы собак, приюты для животных и ветеринары.

Остатки препарата можно найти на маркетплейсах, но ветеринары не гарантируют их подлинность.

В Россельхознадзоре заявляют, что «Бравекто» не ввозился в Россию с 2022 года. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей связывают нехватку препарата с изменениями в российском регулировании.

На данный момент полноценных аналогов «Бравекто» на российском рынке нет. Существующие аналоги содержат другое действующее вещество, которое, по словам экспертов, может вызывать у собак больше побочных эффектов.

Другой препарат схожего действия, «Симпарика» производства американской Zoetis, также недоступен в России.

Из-за нехватки препаратов для лечения заболеваний, вызываемых сезонными паразитами, приюты для бездомных животных вынуждены закупать лекарства для профилактики укусов. Это капли «Инспектор», «Барс» и «Селафорт».

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