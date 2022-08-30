Премьера в Рязанском театре кукол — комедия для взрослых о магии любви «Сон в летнюю ночь»

Герцог женится. Ему удалось укротить строптивую красавицу. Царь и царица фей, напротив, ссорятся. На этом перекрестке — от нежности до ненависти — построена вся история. И внутри каждого сюжета есть еще несколько.

В пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» встречаются несколько Вселенных. Что общего между могущественными волшебниками, высокомерными аристократами и простодушными артистами? Только любовь. Все они покорны ее власти.

Больше четырех столетий «Сон…» очаровывает зрителей во всем мире. В чем секрет успеха? Страсть, юмор, и, конечно же, магия. Только с помощью магии драматург мог обмануть современников и нарушить закон о «единстве места, времени и действия», который тогда царил в театре. Так в пьесе появляются эльфы Оберон, Титания и Пэк, автор дает волю фантазии, а театр превращается в портал, соединяющий мир магии и простых смертных.

Первые зрители «Сна…» верили, что «волшебный народ» абсолютно реален. Эльфы проводят вечность в поисках развлечений, а люди для них не больше, чем марионетки для кукловодов. Как попасть на праздник? Туда, где звучит музыка, царит юность и радость. Вероятно, найти подходящий портал можно и сегодня. Например, в театре кукол…

Режиссер — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда («И НАКАЗАНIЕ…», «Снился мне сад…», «Женитьба», «Айболит», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Режиссер по пластике — Алексей Ищук («Женитьба», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Художники: Анна Репина («Каштанка», «Гуси-лебеди», «Крошка-Енот», «Маленькие трагедии») и Лариса Микина-Прободяк («Айболит», «Золоченые лбы»).



Олег Жюгжда: Это одна из самых таинственных пьес в мировой литературе. Как ее разгадать? У Шекспира есть ответы на все вопросы. Не случайно, наверное, он дает нам понять, что мир театра расположен где-то на границе между миром людей и миром магии. Думаю, многие помнят слова Гамлета о том, что театр «должен держать как бы зеркало перед природой». Допустим, речь шла о волшебном зеркале. Из тех, что можно найти, например, в мифах и легендах… Такие зеркала способны показать гораздо больше, чем ваше отражение. При этом они почти всегда обманывают. Но разве это повод для грусти? Наоборот. Будем веселиться!

Алексей Ищук: Эту пьесу ставили тысячи и тысячи раз. В чем ее привлекательность? Она дает возможность фантазировать и мечтать, размышлять и развлекаться, и в то же время «прыгнуть выше головы», полностью погрузившись в сюжет, в символы и знаки. Наша версия — это возможность посмотреть новый «Сон»! Посмотреть на героев, и увидеть новые горизонты и смыслы. Нового себя. И артистов! Уверен, такими артистов Рязанского театра кукол зрители еще не видели.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 16+